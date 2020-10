Di Marzio, Fiorentina e Chiesa si vengono incontro, rinnovo e cessione alla Juventus in prestito oneroso. Le cifre

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio in diretta su Sky Sport sarebbe in dirittura d’arrivo il trasferimento di Federico Chiesa alla Juventus. Formula di prestito oneroso di 2 milioni quest’anno, 8 milioni il prossimo anno e riscatto obbligatorio a 40 milioni. Per definire questo affare Chiesa ha dovuto rinnovare il contratto con la Fiorentina in scadenza nel 2022 per via del prestito. Il calciatore aveva chiesto le stesse cifre che guadagnerà alla Juventus, ovvero 5 milioni di euro, la società viola prima aveva detto no a questa richiesta, adesso, come annunciato da Gianluca Di Marzio, si sarebbe trovato l’accordo tra le parti che si sono venute incontro per chiudere questo affare.

