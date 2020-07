di Flavio Ognissanti

Ieri sera la notizia di Gianluca Di Marzio su Daniele De Rossi come scelta definitiva della Fiorentina come prossimo allenatore ha fatto sobbalzare tutti dalla sedia, inutile negarlo. Il noto esperto di mercato di Sky Sport ha poi dato tutti i dettagli sull’accordo tra Joe Barone, Pradè e Daniele De Rossi (CLICCA QUI PER LEGGERE).

Questa possibilità, data per praticamente fatta da Gianluca Di Marzio e Sky Sport (resta solo da capire la questione patentino) ha fatto arrabbiare i tifosi viola che non hanno preso per niente bene questa notizia dato che, dopo anni di scommesse e stagioni fallimentari, adesso, soprattutto con l’arrivo di Rocco Commisso, si aspettano un grande nome capace di dare la svolta.

I nomi che circolavano fino a ieri, Emery e Spalletti su tutti, sono due profili che piacciono ai tifosi viola perché rappresentano ciò che serve ora alla Fiorentina per fare il salto di qualità sul campo e come ambizioni. Poi la bomba di Gianluca Di Marzio, che annuncia praticamente Daniele De Rossi come nuovo allenatore della Fiorentina.

Cosa c’è di vero?

Da quanto risulta, De Rossi non è la scelta definitiva ma solo un’idea di cui si sta cercando di capire la fattibilità. Gianluca Di Marzio è un grandissimo su questo campo, ergo se ha dato questa notizia avrà avuto le sue buone ragioni. Ma ad oggi, parlare di scelta definitiva fatta dalla Fiorentina non corrisponde, per quanto ne sappiamo, alla realtà. Da casa viola fanno sapere che nulla è stato ancora deciso e definito, stiamo ancora nel campo delle idee.

La lista dei nomi papabili resta, da Spalletti ed Emery a Juric e Giampaolo. Lista in cui è entrato prepotentemente Daniele De Rossi. Vediamo cosa accadrà. Ma il popolo viola è stufo di scommesse e di essere trampolino di lancio. Commisso aveva promesso altro. Da qui deriva la rabbia dei tifosi della Fiorentina. È il momento del salto di qualità, non dell’ennessime scommesse.