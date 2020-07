Sky Sport annuncia, la Fiorentina vuole Daniele De Rossi come prossimo allenatore. Le ultime

Come racconta Sky Sport e come scrive il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul suo sito, De Rossi alla Fiorentina, questa volta potrebbe farsi davvero. Il club viola è stato vicino ad accogliere il centrocampista quando la sua storia a Roma si è interrotta. Il sì era ad un passo, poi la chiamata del Boca è stata irrinunciabile.

Questa volta però è tutto diverso: anche il ruolo ovviamente. La Fiorentina, infatti, punta De Rossi come allenatore del futuro, quindi per la prossima stagione. Un ulteriore segno di quanto questa società stimi il ragazzo, già vicino a vestire la maglia viola da calciatore. L’obiettivo di De Rossi è quello di diventare allenatore, lo ha ribadito spesso, l’opportunità potrebbe arrivare presto in una grande piazza come Firenze. Ulteriori dettagli su Sky Sport alle 23:30. Lo riporta GianlucadiMarzio.com