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Di Marzio: "Incontro in corso tra il Monza e l'agente di Bianco per il prestito dalla Fiorentina"

La Fiorentina impegnata anche nelle uscite in queste ultimissime ore di mercato. Alessandro Bianco è sempre più vicino a vestire la maglia del Monza e la formula dovrebbe essere quella del prestito se...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 agosto 2024 18:15
Di Marzio: "Incontro in corso tra il Monza e l'agente di Bianco per il prestito dalla Fiorentina" -
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La Fiorentina impegnata anche nelle uscite in queste ultimissime ore di mercato. Alessandro Bianco è sempre più vicino a vestire la maglia del Monza e la formula dovrebbe essere quella del prestito secco. Come riporta l'esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, in questi minuti è in corso l'incontro tra il club brianzolo e l'agente del centrocampista per trovare l'accordo definitivo. 

LE PAROLE DEL TECNICO DEL MONZA NELLA CONFERENZA STAMPA PRE FIORENTINA

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