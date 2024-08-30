Di Marzio: "Incontro in corso tra il Monza e l'agente di Bianco per il prestito dalla Fiorentina"

La Fiorentina impegnata anche nelle uscite in queste ultimissime ore di mercato. Alessandro Bianco è sempre più vicino a vestire la maglia del Monza e la formula dovrebbe essere quella del prestito se...

La Fiorentina impegnata anche nelle uscite in queste ultimissime ore di mercato. Alessandro Bianco è sempre più vicino a vestire la maglia del Monza e la formula dovrebbe essere quella del prestito secco. Come riporta l'esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, in questi minuti è in corso l'incontro tra il club brianzolo e l'agente del centrocampista per trovare l'accordo definitivo.

LE PAROLE DEL TECNICO DEL MONZA NELLA CONFERENZA STAMPA PRE FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/nesta-la-fiorentina-ha-giocatori-di-livello-ma-hanno-problemi-devono-trovare-la-quadra/266352/