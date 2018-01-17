Di Marzio a Sky: "Per il dopo Sanchez si punta anche su Kourbelis del Panathinaikos. Soucek..."

Il noto intermediario di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato ieri sera ai microfoni di Sky Sport nella trasmissione dedicata al calciomercato. Queste le sue dichiarazioni sui movimenti della Fiorent...

Il noto intermediario di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato ieri sera ai microfoni di Sky Sport nella trasmissione dedicata al calciomercato. Queste le sue dichiarazioni sui movimenti della Fiorentina:

"Il Getafe sta preparando un'offerta per accaparrarsi Carlos Sanchez. La Fiorentina si sta muovendo per trovare il sostituto ed oltre a Soucek dello Slavia Praga, si starebbe puntando a Dimitrios Kourbelis. Il centrocampista classe '93 è in forza al Panathinaikos ed il suo contratto con la società greca scade nel 2020. Per lui convocazioni anche nelle nazionali giovanili".