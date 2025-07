Di Marzio annuncia: “Kean rifiuta l’Arabia. Prossime ore decisive, Fiorentina proporrà rinnovo a 4 milioni”

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Moise Kean non andrà in Arabia: non è stata presa in considerazione l’offerta dell’Al Qadsiah.

A 48 ore dalla fine della clausola, Kean e il suo agente Alessandro Lucci hanno valutato la scelta migliore per la sua carriera. Questo ha portato il classe 2000 a non prendere in considerazione l’offerta dell’Al Qadsiah, che è rimasta sul tavolo per settimane senza risposte.

Anche i contatti dei giorni scorsi con l’Al Hilal non hanno fatto cambiare idea all’attaccante, che con il suo agente ormai ha preso una decisione definitiva: in questa fase della sua carriera non è attratto dal calcio arabo perché vuole competere in Europa.

A questo punto la certezza è che non andrà in Arabia. Le prossime 48 ore potrebbero essere decisive per il suo futuro. Da capire se si smuoverà qualcosa o se, già da mercoledì 15 luglio, inizierà la fase di confronto con la Fiorentina per la trattativa su rinnovo e adeguamento che i viola gli proporranno portando lo stipendio da 2.2 a 4 milioni.