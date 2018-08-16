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In arrivo l’attaccante brasiliano classe 2000 Gabriel Bocchio

La Fiorentina è vicinissima a Gabriel Bocchio, brasiliano, 18 anni classe 2000, attaccante del Red Bull e in Brasile già nel giro nazionali giovanili indossando le maglie dell'Under 15 e Under 16. E'...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 agosto 2018 10:49
In arrivo l’attaccante brasiliano classe 2000 Gabriel Bocchio -
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Gabriel Bocchio
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La Fiorentina è vicinissima a Gabriel Bocchio, brasiliano, 18 anni classe 2000, attaccante del Red Bull e in Brasile già nel giro nazionali giovanili indossando le maglie dell'Under 15 e Under 16. E' considerato un talento molto interessante ed è seguito da diversi club europei. Sará un Prestito con diritto di riscatto con un contratto di 5 anni in caso di riscatto. Si stanno già programmando visite e firme nelle prossime ore per suo arrivo in Italia. Sarà preso per la Primavera con l'idea poi di essere aggregato alla prima squadra.

Fonte: GianlucaDiMarzio.com

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