In arrivo l’attaccante brasiliano classe 2000 Gabriel Bocchio
La Fiorentina è vicinissima a Gabriel Bocchio, brasiliano, 18 anni classe 2000, attaccante del Red Bull e in Brasile già nel giro nazionali giovanili indossando le maglie dell'Under 15 e Under 16. E'...
La Fiorentina è vicinissima a Gabriel Bocchio, brasiliano, 18 anni classe 2000, attaccante del Red Bull e in Brasile già nel giro nazionali giovanili indossando le maglie dell'Under 15 e Under 16. E' considerato un talento molto interessante ed è seguito da diversi club europei. Sará un Prestito con diritto di riscatto con un contratto di 5 anni in caso di riscatto. Si stanno già programmando visite e firme nelle prossime ore per suo arrivo in Italia. Sarà preso per la Primavera con l'idea poi di essere aggregato alla prima squadra.
Fonte: GianlucaDiMarzio.com