In arrivo l’attaccante brasiliano classe 2000 Gabriel Bocchio

La Fiorentina è vicinissima a Gabriel Bocchio, brasiliano, 18 anni classe 2000, attaccante del Red Bull e in Brasile già nel giro nazionali giovanili indossando le maglie dell'Under 15 e Under 16. E'...

A cura di Redazione Labaroviola 16 agosto 2018 10:49

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