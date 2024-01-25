Bernardeschi stufo di stare in Canada si offre a tutti per tornare in Italia, c'è la Lazio

Federico Bernardeschi è pronto a ridursi l'ingaggio pur di tornare in Italia, a cercarlo è la Lazio di Maurizio Sarri.

La Lazio si muove sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri. I biancocelesti cercano un giocatore offensivo, per aggiungere un'opzione in più alle fasce offensive. La Lazio sta valutando la pista che porterebbe a Federico Bernardeschi, esterno classe 1994 attualmente in MLS, al Toronto FC. Si tratterebbe di un contratto di sei mesi in cui ritroverebbe Maurizio Sarri, allenatore avuto a Torino con la maglia della Juventus. Bernardeschi vorrebbe dunque giocarsi le sue carte per convincere Spalletti in vista dell'Europeo di questa estate. L'esterno italiano, inoltre, sarebbe pronto a fare una rinuncia dal punto di vista economico per tornare in Italia e vestire la maglia biancoceleste. Ma non solo Bernardeschi: la Lazio ha anche presentato un'offerta da 8 milioni di euro all'Atalanta per Nicolò Cambiaghi, ala attualmente in prestito all'Empoli. La Dea, per il calciatore, chiede una cifra più alta .Lo riporta Gianluca Di Marzio.

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