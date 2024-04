Di Marzio rivela: “Burdisso lascerà la Fiorentina al termine della stagione, possibile passaggio alla Roma”

Le strade di Nicolas Burdisso e della Fiorentina si separeranno al termine della stagione. L’attuale direttore tecnico del club non rinnoverà infatti il proprio contratto, in scadenza il 30 giugno, per cercare una nuova esperienza. Una scelta personale, quella di Nicolas Burdisso di lasciare la Fiorentina. L’ex difensore ha fatto la sua scelta e l’ha mantenuta in modo fermo, ritenendo questo il momento giusto di fare una nuova esperienza, dove poter fare il direttore sportivo in autonomia, come quando ha iniziato al Boca Juniors. In queste stagioni a Firenze Burdisso ha accumulato grande esperienza, lavorando in serenità e con ottimo spirito di collaborazione assieme al compianto Barone e Pradé. Una serparazione in armonia, senza attriti o polemiche di alcun tipo. Una scelta di vita e professionale, quella dell’argentino. E per quanto riguarda il futuro? Al momento Burdisso non ha la certezza di un nuovo incarico immediato. L’ex compagno di squadra De Rossi lo accoglierebbe volentieri alla Roma, società con la quale al momento non ci sono ancora stati contatti diretti. Adesso, quindi, Burdisso aspetterà potenziali offerte dove poter mettere in pratica tutte le capacità accumulate a Firenze. Scive Gianluca Di Marzio

