Storia di Sottil dopo la partita: “Solo questione di tempo, sai quanto lavori per arrivare dove vuoi”

Riccardo Sottil si motiva tramite social dopo la prova contro la Salernitana finita per 2-0 in favore della Fiorentina questo il testo condiviso sulle storie: “Solo questione di tempo, sai come fare e quanto lavori per arrivare dove vuoi arrivare, Benedetto”. Storia molto diversa da quella postata (e subito rimossa) in settimana contro le troppe critiche a suo modo di vedere ingiuste, anche se la partita di oggi sicuramente non lo aiuterà ad essere criticato meno.

SFOGO SOCIAL DI SOTTIL