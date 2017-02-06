Di Marzio: "L'Hebei Fortune di Pellegrini prende Hernanes perché Borja Valero ha detto di no"

Il giornalista di Sky Sport svela il retroscena dell'offerta cinese per Borja Valero. E adesso il colpo è stato Hernanes per l'Hebei Fortune

Gianluca di Marzio, sul proprio sito ufficiale, ha parlato della trattativa tra l'Hebei Fortune e Borja Valero: "Potrebbe cominciare domani, l’avventura di Hernanes all’Hebei Fortune. L’accordo è stato trovato, con la Juventus, sulla base di 11 milioni bonus compresi (parte fissa di 8-9 milioni). Pellegrini aveva pensato prima a Borja Valero, che però ha declinato l’offerta del club cinese. Gli altri due profili valutati sono stati Marcelo Diaz (Celta Vigo) ed Hernanes, che l’ha spuntata per le caratteristiche più offensive. Adesso, l’affare è in dirittura d’arrivo e domani si può chiudere. La partenza del brasiliano in Cina è prevista per mercoledì o giovedì.”