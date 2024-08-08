TMW scrive: "Turati è un'idea per la Fiorentina. Il Sassuolo apre al prestito con obbligo di riscatto"

Stefano Turati finisce sul mercato delle cessioni del Sassuolo. Il club neroverde ha aperto al prestito, ma solo con obbligo

Dopo una stagione in prestito al Frosinone retrocesso in Serie B, Stefano Turati è tornato a Sassuolo in attesa di scoprire quale sarà il suo futuro. La Fiorentina cerca intanto un nuovo portiere e, per il momento, sembra portare avanti con decisione la trattativa per David De Gea. Turati è stato accostato ai viola nelle ultime settimane, anche se il club neroverde non ha ricevuto alcuna proposta concreta. Secondo quanto riporta TMW, il Sassuolo negli ultimi giorni ha aperto al prestito con obbligo di riscatto, valutando il classe 2001 tra i 12 e i 15 milioni di euro. Turati è solo un'idea della Fiorentina, anche perché adesso è più vicina al portiere spagnolo.

Di Marzio: “Dialoghi in corso tra Fiorentina e De Gea. Dovrebbe firmare un contratto di un anno con opzione”

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