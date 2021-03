Corriere dello Sport, Prandelli gira a soli 18 punti, ora la Fiorentina deve correre davvero

Vincere per dare una scossa alla classifica, proprio nel turno dei “testa-coda” tra chi lotta per non retrocedere e chi, invece, ha il sogno europeo nel cassetto. La Fiorentina a Benevento domani deve sovvertire tutte le regole: regalarsi un successo significherebbe dare intanto una spallata alla paura, allontanare almeno per un po’ il nero dall’orizzonte. Ne ha bisogno la squadra e ne ha bisogno Prandelli che in 19 partite ha messo insieme solo 18 punti con una media complessiva di 0,95 a partita. Nelle 12 gare che mancano da qui alla fine della stagione c’è da correre davvero, facendo tesoro delle lezioni imparate e provando a catalizzare l’attenzione sugli aspetti positivi costruiti fin qui. L’unione insomma deve trasformarsi in forza: la posta in palio è troppo alta. C’è da salvare la Fiorentina. Lo riporta il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, CORRIERE DELLO SPORT, CASTROVILLI, AMRABAT E KOUAME VERSO IL RECUPERO: SORRIDE PRANDELLI