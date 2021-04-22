Di Gennaro: "Fiorentina, Cagliari e Torino, nessuno si aspettava che lottassero per non retrocedere"

Per salvarsi, ci vorrà forza di nervi e qualità. Le squadre che hanno dai 33 punti in giù, sono tutte a rischio retrocessione

Antonio Di Gennaro, ex centrocampista, ha espresso il suo pensiero sulla zona retrocessione, intervenendo ai microfoni di TMW Radio. Ecco le sue parole:

"Per quanto riguarda la lotta per la salvezza, ci vorrà forza di nervi e qualità, le difese dovranno fare il resto. Ieri il Cagliari ha vinto senza subire gol, e questo diventa importante. Il Benevento sapeva già dall'inizio che avrebbe dovuto lottare fino alla fine, l'appannamento quando la classifica era migliore li hanno portati qui. Torino, Cagliari e Fiorentina sono quelle che nessuno si aspettava: entrare in certi meccanismi sappiamo quanto sia difficile. Le squadre che hanno dai 33 punti in giù, sono tutte coinvolte".

COMMISSO: "NO ALLA SUPERLEGA. INTER, MILAN E JUVENTUS SENZA RISPETTO, CONTRO LE REGOLE E TIFOSI"

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