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Di Gennaro: "Fiorentina, Cagliari e Torino, nessuno si aspettava che lottassero per non retrocedere"

Per salvarsi, ci vorrà forza di nervi e qualità. Le squadre che hanno dai 33 punti in giù, sono tutte a rischio retrocessione

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 aprile 2021 21:25
Di Gennaro: "Fiorentina, Cagliari e Torino, nessuno si aspettava che lottassero per non retrocedere" -
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Di Gennaro: "Fiorentina, Cagliari e Torino, nessuno si aspettava che lottassero per non retrocedere"

Antonio Di Gennaro, ex centrocampista, ha espresso il suo pensiero sulla zona retrocessione, intervenendo ai microfoni di TMW Radio. Ecco le sue parole:

"Per quanto riguarda la lotta per la salvezza, ci vorrà forza di nervi e qualità, le difese dovranno fare il resto. Ieri il Cagliari ha vinto senza subire gol, e questo diventa importante. Il Benevento sapeva già dall'inizio che avrebbe dovuto lottare fino alla fine, l'appannamento quando la classifica era migliore li hanno portati qui. Torino, Cagliari e Fiorentina sono quelle che nessuno si aspettava: entrare in certi meccanismi sappiamo quanto sia difficile. Le squadre che hanno dai 33 punti in giù, sono tutte coinvolte".

COMMISSO: "NO ALLA SUPERLEGA. INTER, MILAN E JUVENTUS SENZA RISPETTO, CONTRO LE REGOLE E TIFOSI" 

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