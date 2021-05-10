Cecchi: "A Commisso chiedo una cosa: Vlahovic deve restare. Prossimo mercato sarà decisivo"

Cecchi al Pentasport: "Adesso possiamo dirlo, siamo salvi!

Il giornalista de La Nazione Stefano Cecchi è intervenuto ai microfoni del Pentasport, dopo l'importantissima vittoria della Fiorentina contro la Lazio. Le parole del giornalista:

"Sono contento dell'altra sera. Ero stanco di gufare le squadre sotto di noi, Benevento Cagliari poteva finire in qualsiasi modo. Adesso possiamo dirlo, siamo salvi! Con la Lazio è stata la nostra miglior partita, ma già dalle scorse partite avevamo visto sprazzi di ottima Fiorentina. Penso che dopo la partita con il Sassuolo si sia fatto un patto di spogliatoio: raggiungere la salvezza e poi ognuno per la sua strada e le esultanze a fine gara lo dimostrano".

Prosegue Cecchi: "Iachini ha giocato con il suo gruppo, lo dimostra la difesa a 3 e le panchine di Eysseric. Il mister si merita un abbraccio perchè ha messo se stesso nel gioco, poi punto e a capo".

Su Commisso, commenta il giornalista: "La prossima campagna acquisti è decisiva, non può sbagliare. La Fiorentina ha tutto per sognare. Al presidente chiedo solo una cosa: Vlahovic deve restare a Firenze il prossimo anno. La sua conferma infiammerebbe la piazza. Vedi De Paul, resta all'Udinese perchè c'è un ambiente che lo esalta, ed è quello che deve fare la Fiorentina con Dusan".

LEGGI ANCHE: COMMISSO VUOLE GATTUSO, PRADE' SU DE ZERBI E VUOLE MACIA

https://www.labaroviola.com/commisso-vuole-gattuso-prade-su-de-zerbi-e-vuole-il-ritorno-di-macia-possibili-sorprese/139559/