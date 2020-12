Tuttosport, Cutrone, avventura alla Fiorentina finita, il Benevento prova ad ingaggiarlo

In attacco le attenzioni prioritarie del Benevento sono indirizzate su Pavoletti del Cagliari, abile ed arruolabile dopo uno stop di undici mesi. L’arrivo dell’attaccante isolano presuppone però l’uscita di un altro Over. Non è così invece per Patrick Cutrone. Alla Fiorentina non vive momenti esaltanti, il suo acquisto, essendo un Under non sarebbe connesso a cessioni peraltro sembra destinato a rientrare al Wolverhampton a gennaio solo di passaggio. Lo riporta Tuttosport.

LEGGI ANCHE, REPUBBLICA, BORJA VALERO, “IL PROFESSORE” PER LA SVOLTA DELLA FIORENTINA: I VIOLA AVRANNO BISOGNO DI LUI