Kokorin massacrato da Trevisani. Caro Riccardo, a noi i panni sporchi piace lavarli in famiglia

Telecronaca fin troppo umoristica

La Fiorentina ha vinto imponendosi per 2-1 sul Benevento, passiamo i sedicesimi ed approdiamo agli ottavi di Coppa Italia, dove incontreremo il Napoli. Una partita dominata fino al 2-0 con tantissime occasioni, alcune delle quali sciupate malamente da Kokorin, che in un occasione si divora il gol, ed in tante altre occasioni non riesce mai a fare i giusti movimenti. A volte sembra essere proprio assente dal ritmo di gioco dei compagni, altre sembra addirittura scansarsi, con svogliatezza.

Alla fine una prestazione incolore, ma tutto questo non giustifica la telecronaca a sfondo Humor di Riccardo Trevisani. Sembrava di assistere ad una puntata dei Simpson, ad ogni pallone toccato dal russo, partivano le battutine e le metafore humor. “Ho ammirato questo giocatore in Russia, ma questo è il fratello”, giusto per citare le più carina delle affermazioni. Assunto il fatto che la partita di Kokorin è stata disastrosa, a nessun tifoso piace veder sbeffeggiare i propri giocatori.

In alcuni tratti la telecronaca è stata fastidiosa. Non è stato risparmiato nemmeno il povero Tello del Benevento punzecchiato più volte in telecronaca.

Detto questo, la partita non è stata mai in discussione, almeno fino al 2-0, perché dopo la Fiorentina ha spento l’interruttore, ed ha prima subito il gol del Benevento che accorciava, e poi parecchie folate sannite. Per nostra fortuna tutto si è risolto nel migliore dei modi, ma questi blackout ci sono spesso nelle partite e dobbiamo necessariamente eliminarli.

Agli ottavi ci aspetta il Napoli, avversario non facile che spesso ci ha regalato spiacevoli ricordi. Ma quest’anno la musica pare sia cambiata a Firenze, Italiano sta facendo un ottimo lavoro con la squadra, e sinceramente penso che non dovremmo avere paura di nessuno. Quindi forza ragazzi non molliamo niente, andiamo contro tutto e tutti, anche contro i telecronisti con un accentuato senso dell’Humor!

Lo scugnizzo viola

BUCCHIONI: “LA FIORENTINA SAREBBE FORTE ANCHE SENZA VLAHOVIC, C’È UN MECCANISMO DI GIOCO”