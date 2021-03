Il dirigente sportivo, Daniele Pradè, è intervenuto sui canali ufficiali del club viola nel post partita con il Benevento.

Ecco le sue dichiarazioni: “L’abbraccio finale è significativo, dopo un momento di difficoltà e di quasi paura della squadra. Nella quotidianità abbiamo cercato di portare serenità, ed è arrivato un risultato importante per noi e per il presidente Commisso era felicissimo. Ha già parlato con la squadra. Importante anche per l’allenatore Prandelli, che era stato messo in grande discussione. La vittoria non lascia solo i tre punti, lascia qualcosa di più. Non è una vendetta dopo la sconfitta dell’andata, anche se c’era grande amarezza. Nel secondo tempo ci siamo tirati un po’ indietro, ma alla fine l’abbiamo gestita. Oggi più che i singoli contava il gruppo, contava la squadra. Ribery ti dà una sicurezza diversa, la certezza di voler vincere e aggredire ogni partita. Però ripeto, dipende dal gruppo, dalla voglia di fare risultato”.

LEGGI ANCHE LE DICHIARAZIONI DI BASILE