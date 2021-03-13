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Basile: "Capitolo zero: ripartiamo da Vlahovic e Quarta. Sono nostri, non esiste Fair Play per privarsene"

Il Tweet di Massimo Basile nel post partita di Benevento-Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 marzo 2021 20:58
Basile: "Capitolo zero: ripartiamo da Vlahovic e Quarta. Sono nostri, non esiste Fair Play per privarsene" -
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Massimo Basile, giornalista del Corriere dello Sport, ha espresso la sua opinione dopo la bella vittoria ottenuta per 4-1 in trasferta contro il Benevento. Ecco le sue parole:

"Il gol del prezioso Eysseric sblocca il comunicato atteso a ogni vittoria. Da Giugnio apriamo un capitolo nuovo, da zero, e ripartiamo dal talento dei giovani, a cominciare da Vlahovic e Quarta. Non c'è FairPlay che tenga per privarsene, perché sono già nostri. Fiducia."

Di seguito la sequenza di tweet apparsi sul profilo personale del giornalista.

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