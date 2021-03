Prandelli prepara la partita in modo perfetto, al resto ci pensano Vlahovic ed il suo francese

La Fiorentina trova intensità di gioco ed un Vlahovic formato Champions e spazza via il Benevento. Prandelli incarta a dovere Inzaghi oggi entra in campo con l’atteggiamento giusto ed il mister non sbaglia una mossa.

Tiene alti gli esterni Venuti e Caceres schiacciando così gli esterni bassi del Benevento che, solitamente aiutano molto la transizione. Poi nel secondo tempo accortosi delle difficoltà della squadra, cambia tutto impostando la difesa a 4 ed il Benevento smette di mordere.

Il Benevento é una compagine molto aggressiva che ha un alto coefficente di conquista di seconde palle, allora il buon Cesare imposta una partita con un giro palla semplice ma veloce, mandando sempre o quasi fuori giri il pressing avversario.

Oggi però non è possibile non sottolineare la prova di alcuni singoli. Uno su tutti quel ragazzo che ha realizzato una tripletta da sogno.

La trasformazione di Vlahovic la si é vista quasi subito dopo l’avvento di Prandelli, ma nelle ultime settimane la sensazione di essersi ritrovati in casa quel bomber da 15/20 gol l’anno é sempre più netta. Movimenti, tempi di gioco e di inserimento quasi perfetti e quel furore negli occhi che ricordano (almeno in parte) un ragazzo argentino che ha scritto con quella maglia la storia della Fiorentina.

Menzione d’obbligo oggi anche per due ragazzi francesi. Il primo é Valentin Eysseric, entra in tutte le azioni gol della Fiorentina ed è anche molto utile in fase di ripiegamento, dove salva alcune situazioni che avevano tutta l’aria di diventare molto insidiose. Il potere del lavoro sul campo.

Il secondo é sua maestà Frank Ribéry che dimostra ancora una volta, come la classe non abbia età. Giocate sopraffine al servizio dei compagni, qualità sublime e tocchi d’alta scuola. Da preservare.

La speranza adesso è quella di vedere una Fiorentina capace anche nelle prossime settimane di mettere in campo questa intensità di manovra, perché così fosse siamo certi che con le capacità tecniche degli elementi in rosa, potremmo uscire piuttosto presto da questa complicata situazione di classifica.

Forza Fiorentina

MARZIO DE VITA

