Nazione, Fiorentina, oggi spareggio salvezza. A Benevento come se fosse una finale

Per la Fiorentina, quella di oggi a Benevento, è una finale. Per tre motivi: il primo è che più ancora delle squadre che la inseguono da vicino, converrà fare la corsa proprio sul Benevento. Il secondo motivo è che il Benevento ha vinto a Firenze, era la prima Fiorentina di Prandelli. Terzo motivo per considerare determinante la partita di oggi: Prandelli ieri si è esposto molto, come se avesse voluto convincere se stesso più di tutti. E per dimostrare di avere tutto sotto controllo, l’allenatore dovrà ottenere una risposta che sia in linea con le promesse. Lo riporta La Nazione oggi in edicola.

