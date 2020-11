Inzaghi: “Bonaventura? Lo volevamo ma ha fatto una scelta diversa. Con Prandelli sarà più difficile per noi”

Il mister Filippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domani contro la Fiorentina alle ore 12:30.

Ecco le sue dichiarazioni: “Sarà un confronto in cui non dovremo snaturarci, dobbiamo fare ciò che sappiamo. Siamo reduci da una sfida che va dimenticata, ma credo che sia stato l’unico campionato che abbiamo sbagliato sotto tutti i punti di vista. Ho ancora una notte per capire in che modo sono tornati i nazionali, questo mi permetterà di fare le scelte più opportune. Mi sembra che tutti stiano bene. Solo Lapadula ha fatto un viaggio molto lungo. Prima di fare processi bisogna avere la giusta coerenza. Se la stagione finisse oggi, saremmo salvi, mentre leggendo i vari commenti è come se fossimo già retrocessi. La Serie A è molto difficile, quindi dobbiamo tornare a fare le cose viste fino alla trasferta di Verona, facendo capire che quanto accaduto con lo Spezia sia stato solo un caso”.

“Fiorentina? Da giocatore ho giocato tante volte contro la Fiorentina. Mi è dispiaciuto l’esonero di Beppe Iachini, lo considero un tecnico molto preparato. Ritroverò Prandelli che è un bravo allenatore e una grande persona. Il cambio sarà un problema in più per noi, dato che i calciatori viola daranno sicuramente il massimo in campo. Personalmente sono fiducioso: abbiamo il desiderio di fare una grande partita contro un avversario che ha delle qualità tecniche elevate. La squadra si è allenata bene e con lo spirito giusto possiamo mettere in difficoltà chiunque. Bonaventura? Lo volevamo, ma ha fatto una scelta diversa. Al suo posto sono arrivati calciatori importanti. Gli farò un in bocca al lupo”.