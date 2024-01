Che figuraccia in serie C, l’arbitro e la guardalinee non vedono un gol. È costretto a dirglielo il quarto uomo

Giornataccia per gli arbitri anche in Serie C. Durante Benevento-Turris, finita poi 3-2 per i padroni di casa, l’arbitro non ha visto il gol da centrocampo valido per il 2-1. Dopo un contrasto a centrocampo, la palla arriva a De Felice, giocatore della Turris, che senza pensarci su la spara dritta verso la porta. Paleari, portiere del Benevento, in quel momento è fuori dalla sua area, troppo lontano per recuperare la posizione. La traiettoria della palla è dritta, cade proprio dentro la porta, sopra il paletto posto alle spalle della rete funzionale a tenere ferma la stessa. Da lì la palla ritorna in campo.A quel punto l’arbitro non segnala nulla. Nessun fischio a segnalare il gol. Nemmeno il guardalinee che pure è lì anche per valutare queste situazione. Dalla sua prospettiva la visuale dovrebbe essere abbastanza nitida e la dinamica chiara. Eppure anche l’assistente rimane sulla linea laterale. Non corre verso il centrocampo. Giocatori in campo sbigottiti. Quelli del Benevento provano la furbata. Ahiloro c’è il quarto uomo che – probabilmente grazie alla tv – salva la giornata e avverte il collega del grossolano errore.