Corriere dello Sport, Bonaventura il “Jack” di Prandelli: partirà dal 1′ contro il Benevento

Potrebbe essere il “Jack” viola la carta vincente da calare. Lo spera Prandelli che può contare su di lui dal primo minuto nella sfida decisiva di Benevento. L’ex Milan si candida allora per tirare la volata-salvezza alla Fiorentina e in teoria ha tutti i numeri per essere l’uomo giusto, sia per qualità che per esperienza. In grado di mettere all’angolo la paura perchè ora per i viola è il momento del coraggio e della voglia di reagire ad alti livelli per cercare di togliersi da una situazione complicata. Pippo Inzaghi la scorsa estate aveva cercato di portarlo alla sua corte, a Benevento. Bonaventura però alla fine ha scelto Firenze e in questo campionato da avversari al Franchi nella gara di andata non si sono incontrati. Cesare punta ancora su di lui, nella speranza che possa essere la vera carta vincente. Lo riporta il Corriere dello Sport.

