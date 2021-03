Corriere dello Sport, Castrovilli verso il recupero per il Benevento: oggi ci sarà il test decisivo

Castrovilli sì, Castrovilli no: verso Benevento, ovvio, dopo che il centrocampista pugliese ha saltato la partita contro il Parma per infortunio. Dubbio non risolto, ma quasi, adesso è più Castrovilli sì. Recupero che consentirebbe a Prandelli di migliorare la qualità del gioco e di aumentare le soluzioni negli ultimi 20-30 metri. Decisivo sarà l’allenamento odierno: il numero 10 che si allena assieme ai compagni diventerebbe il segnale che a Benevento ci sarà. Lo riporta il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, REPUBBLICA, CALLEJON, PARTITA L’OPERAZIONE RILANCIO: LA FIORENTINA ORA HA BISOGNO ANCHE DI LUI