Corriere Fiorentino scrive: “La classifica della Fiorentina preoccupa, contro il Benevento altro scontro diretto”

Fiorentina, la tensione resta ancora alta. La classifica della viola preoccupa molto. Il Cagliari anche a Genova ha sfiorato la vittoria e con il pari resta a 4 punti dai viola. Il Torino, pur avendo perso a Crotone, deve recuperare due gare. Nel girone di ritorno, la squadra di Prandelli ha messo insieme appena cinque punti in sette partite. Soltanto tre punti hanno totalizzato Parma e Crotone, mentre è a quota quattro il Benevento che sabato pomeriggio sarà il prossimo avversario. E sempre il Benevento insieme allo Spezia ha in classifica gli stessi punti della Fiorentina. Sarà l’ennesimo scontro diretto, stavolta da giocare in trasferta dove i viola in questo campionato hanno vinto soltanto contro la Juventus. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

