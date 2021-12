Italiano: “Non è facile per Kokorin giocare quando non giochi mai, convinto che può esserci utile”

Conferenza stampa dopo Fiorentina-Benevento per Vincenzo Italiano, queste le parole del tecnico della Fiorentina:

“Penso che la partita poteva prendere un’altra piega se non avessimo subito il gol del 2-1, con tutte le rotazioni ci stava avere un calo. L’obiettivo era superare il turno e dare minutaggio a chi aveva giocato meno. Siamo contenti.

Kokorin? Non è semplice giocare poco e avere pochi minuti nelle gambe, ha fatto delle cose giuste, si è mosso e dato da fare, poteva segnare, non è stato concreto, ha delle qualità, bisogna alzargli minutaggio e condizione. Sono convinto che ci possa dare qualcosa. Dispiace perchè il gol poteva dargli minutaggio

Felicissimo per Rosati, rispondere in questo modo qui gli fa onore, ha fatto due parate decisive. Aiuta i portieri più giovani, faccio grandi complimenti ad Antonio. Pulgar? Speriamo non sia nulla di grave, infortunio alla solita caviglia.

So cosa vuol dire andare in campo dopo che non giochi molti, un calo me lo aspettavo. Le indicazioni sono poco attendibili perchè gente come Kokorin, Benassi, Terzic, Amrabat sta giocando poco e non è facile per loro. Un calo è stato normale”

