Il portiere della Fiorentina Antonio Rosati ha voluto raccontare in maniera scherzosa le sue emozioni dopo il suo rientro in campo con vittoria:

“Tornare in campo dopo tutto questo tempo è stato davvero semplice. Ero sereno. Rilassato. Calmo. Tranquillo. Zero pressioni. Zero paure”.

