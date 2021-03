Benevento-Fiorentina finisce 1-4. Tre punti d’oro per i viola, scacciate le “streghe”

La Fiorentina scaccia le “streghe” e conquista tre punti d’oro, seconda vittoria esterna per i gigliati in questa stagione. All’8′ Fiorentina in vantaggio contro il Benevento al Vigorito. Bella accelerazione dei viola, Eysseric mette un bel cross rasoterra arretrato che viene leggermente deviato da Improta, Vlahovic si stacca dalla marcatura di Glik e segna così l’1-0. 10° gol in stagione per il centravanti. Al 12′ ottimo cross dentro di Venuti, Martinez Quarta prende la palla ma non riesce a trovare il gol. Al 26′ la Fiorentina trova il raddoppio. Pulgar batte il calcio d’angolo corto, palla per Eysseric che mette dentro un bel cross, colpisce Caceres ma Montipò respinge con un bel riflesso, arriva Vlahovic che da rapinatore d’area di rigore insacca la palla in rete. Doppietta per il centravanti serbo. Al 30′ Pezzella va giù con Gaich in area, l’attaccante argentino lo anticipa e prova il gol di tacco ma Dragowski salva la Viola e mette in angolo. Al 46′ la Fiorentina trova il 3-0. Grande stop di Vlahovic che si gira ed in mezzo a cinque giallorossi con una prodezza, un sinistro morbido a giro mette a segno la sua tripletta, prima in stagione. Il serbo sale così a 12 gol in classifica.

Inizio di seconda frazione frizzante per il Benevento, con la Fiorentina costretta ad essere più bassa. Al 47′ tiro di Insigne ma Dragowski lo battezza fuori e non sbaglia. Al 55′ il Benevento torna in partita. Calcio d’angolo battuto molto bene da Caprari, stacca in modo ottimo Ionita su Caceres e Pezzella. Benevento-Fiorentina 1-3.Al 60′ occasione Benevento, gran palla dentro ma Gaich sfiora solo l’impatto con la palla. Al 61′ Caprari semina il panico in area di rigore, calcia ma Dragowski salva la Fiorentina. Al 70′ accelerata della Fiorentina, Venuti mette dentro, Tuia respinge ma la palla va sui piedi di Vlahovic che però non trova la porta. Un minuto dopo Ribery la rimette dentro ancora per il serbo ma la difesa del Benevento spara la palla via e si salva. Al 75′ la Fiorentina trova il 4-1 contro il Benevento. Sale Venuti che riesce a passare la palla a Ribery nonostante il fallo di Schiattarella. Il campione francese mette dentro per Eysseric che con un tocco sotto batte Montipò in uscita. La Fiorentina si abbatte come un tornado sul Benevento, finisce 4-1 per i viola.

LEGGI ANCHE, PRIMA TRIPLETTA IN MAGLIA VIOLA PER DUSAN VLAHOVIC AL DODICESIMO GOL STAGIONALE