Fiorentina-Benevento finisce 0-1: Prandelli ritorna sulla panchina viola con una sconfitta

Inizia male la seconda avventura di Cesare Prandelli sulla panchina della Fiorentina. Il mister viola è costretto a fare un cambio rispetto alla formazione iniziale perchè Bonaventura si è fatto male nel riscaldamento. Nel primo tempo la gara è stata veramente bloccata, la Fiorentina ha tenuto il pallino del gioco ma nessun tiro in porta per le due squadre. Al 16′ Ionita prova il tiro ma Igor si oppone. È al 20′ quando Ribery la mette in mezzo per Biraghi il quale però arriva sbilanciato e tira in curva. Al 42′ altro infortunio in casa Fiorentina, Ribery si accascia e chiede il cambio. Il primo tempo termina così sullo 0-0 tra Fiorentina e Benevento.

Al 52′ contropiede fulmineo delle Streghe, Improta porta in vantaggio il Benevento insaccando la palla sulla sinistra di Dragowski. La Fiorentina si trova costretta ad inseguire, il Benevento però copre bene e corre di più. Al 60′ la Viola ci prova, Castrovilli incorna ma il pallone scivola fuori. È il 64′ quando su Insigne Dragowski salva il raddoppio del Benevento. Al 71′ gran tiro di Mancini ma Pezzella si immola e salva il risultato. Al 76′ altro grande intervento del capitano viola. All’81’ punizione Benevento, Lapadula vicino al gol, grande parata di Dragowski. All’85 una ghiotta occasione per la Fiorentina si presenta sui piedi di Vlahovic il quale tira di tacco ma Montipò salva il possibile 1-1 dei gigliati. Al 94′ Lapadula spara alto.

LEGGI ANCHE, AL 52′ IMPROTA PORTA IN VANTAGGIO IL BENEVENTO. 0-1 PER I GIALLOROSSI AL FRANCHI DI FIRENZE