Lotta salvezza, in sei squadre sperano. Intanto la Fiorentina si prepara per Verona

Il Corriere Fiorentino fa il punto sulla lotta salvezza. La vittoria del Cagliari sul Parma, ha tolto il sonno a molte squadre in affanno. I ducali, perdendo in terra sarda nei minuti finali, sembrano ormai condannati alla serie B insieme al Crotone. Comincia così una corsa disperata per sei squadre: Genoa, Spezia, Fiorentina, Benevento, Torino e Cagliari. Ricordando che il Torino ha una gara in meno da recuperare a Roma contro la Lazio. I viola, giocheranno domani sera l’anticipo al Bentegodi contro il Verona. Mercoledì, invece, ci sarà lo scontro diretto Genoa-Benevento, mentre il Cagliari farà visita all’Udinese che ha un buon margine sulle inseguitrici. Il Torino andrà a Bologna. Mentre il turno più complicato, spetta allo Spezia che ospiterà l’Inter in odore di scudetto.

Rocco Commisso dopo la sconfitta al Mapei Stadium, contornata da un secondo tempo incolore, ha deciso di mandare la squadra in ritiro e attuare il silenzio stampa. Il momento in casa gigliata e complicato. Molte domande attendono risposte. Manca concentrazione e cattiveria. Concetti banali in teoria, ma che anche ieri con forza sono stati ribaditi.

