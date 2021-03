Nazione, Bonaventura ha accelerato la guarigione. Contro il Benevento partirà titolare?

Non filtra positività sulle condizioni di Gaetano Castrovilli. Jack Bonaventura? E’ pronto al rientro da titolare dopo i 25 minuti giocati contro il Parma. Il centrocampista ha accelerato la guarigione, è tornato in campo in tempo record, contro il Benevento partirà probabilmente dal 1′. Amrabat? Dovrebbe esserci. Lo riporto La Nazione.

