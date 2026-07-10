Il Mattino scrive: "Rallentamento per DiStefano al Benevento dalla Fiorentina, non è ancora chiusa"
L'esterno viola è vicino ai campani per un nuovo prestito
A cura di Redazione Labaroviola
10 luglio 2026 20:48
Come si legge sulle pagine de Il Mattino, l'operazione per il passaggio di Filippo Distefano dalla Fiorentina al Benevento ha subìto una frenata. Nonostante la battuta d'arresto, il profilo del laterale classe 2003 rimane molto apprezzato dalla dirigenza campana, fresca di promozione in Serie B, e i dialoghi tra le parti potrebbero riprendere nel prossimo futuro.
L'esterno d'attacco ventitreenne, con un passato tra le fila di Ternana e Frosinone, ha disputato l'ultimo campionato in prestito alla Carrarese, mettendo a referto 3 reti in 20 apparizioni.