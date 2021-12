Caserta: “Peccato, ci avevo creduto al pareggio. Impressionato dall’aggressività della Fiorentina”

In conferenza stampa ha parlato Fabio Caserta allenatore del Benevento, queste le sue parole:

“Rammaricato per il risultato finale, ci avevo creduto, non è stato facile giocare contro la Fiorentina che sta bene. Guardo il lato positivo perchè abbiamo lottato fino all’ultimo secondo. Non volevo fare entrare Lapadula perché non stava benissimo ma lui ci teneva e il risultato era in bilico. La Fiorentina sa sempre cosa fare, mi ha impressionato l’aggressività della Fiorentina e la determinazione che ogni giocatore mette in campo”

