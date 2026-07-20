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Il Mattino riporta: "Sfuma DiStefano per il Benevento, il viola va all'Empoli in prestito"

Il giovane gigliato va in prestito agli azzurri

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 luglio 2026 13:42
Il Mattino riporta: "Sfuma DiStefano per il Benevento, il viola va all'Empoli in prestito" -
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Benevento
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Fiorentina e Filippo Distefano si separano, almeno temporaneamente. Secondo quanto riferito da Il Mattino, il club viola e l'Empoli hanno raggiunto un'intesa definitiva per il trasferimento del giocatore.

Dettagli e cifre dell'operazione L'attaccante classe 2003 passa in azzurro a titolo definitivo a fronte di un corrispettivo di 250mila euro. Nell'accordo sono state inserite due clausole specifiche a favore della Fiorentina: il 50% sulla futura rivendita e un diritto di prelazione per il riacquisto in caso di pareggio di offerte future.

Il passo indietro del Benevento La medesima formula era stata inizialmente prospettata al Benevento, che sembrava ormai a un passo dal tesserare l'ex calciatore della Carrarese. La trattativa con i giallorossi è tuttavia saltata poiché la dirigenza campana non ha voluto accettare la clausola sul riacquisto, rinunciando così a chiudere l'accordo.

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