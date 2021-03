Repubblica, 12 tappe per l’obiettivo salvezza: sabato scontro diretto con il Benevento

Dodici gare al termine del campionato. Classifica alla mano, la Fiorentina è in piena lotta per non retrocedere e serviranno pazienza, lucidità, concretezza e tanto cuore. Il pareggio col Parma è stato utile soltanto a evitare il peggio, specie sul fronte delle paure e delle incertezze. Sabato i viola affronteranno un’atra gara cruciale, uno scontro diretto: quello in casa del Benevento del tecnico Pippo Inzaghi. Lo riporta Repubblica.

