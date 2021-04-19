Flachi: "Pezzella e Milenkovic giocano con la paura. Fiorentina fragile e con poco carattere"

Torino, Cagliari e Benevento sono più motivate rispetto alla squadra allenata da Iachini. Deve giocare chi ha coraggio

Francesco Flachi, ex attaccante viola, ha parlato a Radio Bruno del momento in casa gigliata, queste le sue parole:

"La situazione ora non è facile. La Fiorentina è in difficoltà, perché è molto fragile. Le altre, invischiate per non retrocedere, lottano ed hanno carattere. Basta vedere Torino, Cagliari e Benevento. Hanno queste cose in più rispetto a come si comporta la squadra di Iachini.

La delusione c'è. I viola erano in vantaggio a Sassuolo, poi all'ingresso in campo di Berardi, in 3 minuti si sono fatti ribaltare la situazione. C'è poco carattere.

Ora deve giocare chi ha meno paura. Cagliari e Torino hanno ritrovato grande entusiasmo. A livello motivazionale la Fiorentina è dietro a loro.

Pezzella non può giocare per le sue condizioni mentali. Gioca con la paura, e con la paura si va in difficoltà. Stesso discorso vale per Milenkovic".

CORVINO: "LA SUPERLEGA È UNA STORTURA. IL CALCIO È PARTECIPAZIONE DI TUTTI QUANTI"

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