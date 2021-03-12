Venuti: "Domani dobbiamo vincere, dimostreremo la nostra unione. Felice di tornare a Benevento"

Venuti parla della sfida di domani contro il Benevento

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"Felice di tornare a Benevento - ha detto Lorenzo Venuti ai canali ufficiali della Fiorentina -, ho passato lì due anni bellissimi. La mia testa però è alla Fiorentina, dobbiamo cercare di portare a casa la vittoria giocando da squadra. Inutile nasconderci, dobbiamo restare uniti. Infortuni? Dobbiamo sopperire con il gruppo, domani dimostreremo la nostra unione".

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