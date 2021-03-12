Venuti: "Domani dobbiamo vincere, dimostreremo la nostra unione. Felice di tornare a Benevento"
Venuti parla della sfida di domani contro il Benevento
A cura di Redazione Labaroviola
12 marzo 2021 19:30
"Felice di tornare a Benevento - ha detto Lorenzo Venuti ai canali ufficiali della Fiorentina -, ho passato lì due anni bellissimi. La mia testa però è alla Fiorentina, dobbiamo cercare di portare a casa la vittoria giocando da squadra. Inutile nasconderci, dobbiamo restare uniti. Infortuni? Dobbiamo sopperire con il gruppo, domani dimostreremo la nostra unione".
LEGGI ANCHE, I CONVOCATI DELLA FIORENTINA PER IL BENEVENTO: CI SONO CASTROVILLI E KOUAME, OUT AMRABAT
https://www.labaroviola.com/i-convocati-fiorentina-benevento/133578/