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Venuti: "Domani dobbiamo vincere, dimostreremo la nostra unione. Felice di tornare a Benevento"

Venuti parla della sfida di domani contro il Benevento

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 marzo 2021 19:30
Venuti: "Domani dobbiamo vincere, dimostreremo la nostra unione. Felice di tornare a Benevento" -
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"Felice di tornare a Benevento - ha detto Lorenzo Venuti ai canali ufficiali della Fiorentina -, ho passato lì due anni bellissimi. La mia testa però è alla Fiorentina, dobbiamo cercare di portare a casa la vittoria giocando da squadra. Inutile nasconderci, dobbiamo restare uniti. Infortuni? Dobbiamo sopperire con il gruppo, domani dimostreremo la nostra unione".

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