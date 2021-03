I convocati della Fiorentina per il Benevento: ci sono Castrovilli e Kouame, out Amrabat

Ecco la lista dei convocati della Fiorentina di Cesare Prandelli per la sfida di domani contro il Benevento di Pippo Inzaghi. Come anticipato in conferenza stampa dal mister gigliato ci sono Castrovilli e Kouame che hanno recuperato dai rispettivi infortuni. Torna Ribery dopo la squalifica. Out invece Amrabat.

