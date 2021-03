Corriere dello Sport, nessun dubbio, Amrabat recupererà per il Benevento. Gli altri…

Il Benevento incombe e più che mai per la Fiorentina conta ritrovare sì energie psicofisiche, ma anche uomini per consentire a Prandelli di avere qualche alternativa di formazione in più. Adesso il focus è su Amrabat uscito per un Problem alla schiena col Parma da una parte, ma l’ex Verona sta facendo terapia e non ci dovrebbero essere dubbi sulla sua presenza, e sugli ultimi tre indisponibili in via di recupero, ovvero Castrovilli, Kouame e Kokorin. Lo riporta il Corriere dello Sport.

