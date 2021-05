Arriva la salvezza matematica per la Fiorentina: l’Atalanta vince 2-0 contro un Benevento demotivato

Arriva la salvezza matematica per la Fiorentina: l’Atalanta passa sul Benevento per 2-0 grazie alle reti di Muriel e Pasalic. Sulla carta non si trattava di una partita semplice per entrambe le compagini: l’Atalanta, in piena corsa Champions, avrebbe trovato un Benevento in piena corsa salvezza e ferito nell’orgoglio dopo le numerose polemiche di Domenica contro il Cagliari. Il giudizio del campo, però, ha detto tutt’altro: si è visto un Benevento scarico e senza nessuna motivazione. Anche l’Atalanta non è apparsa proprio brillante, ma è comunque riuscita a strappare una vittoria fondamentale per la corsa sulla Champions League.

La Fiorentina si porta a +8 dai sanniti, raggiungendo così la salvezza con due giornate di anticipo.

Ora tocca a Commisso, serve programmare il futuro per evitare un’altra stagione come le ultime due.

