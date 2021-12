Fiorentina-Benevento, il Franchi sarà semivuoto: freddo e giorno feriale bloccano i tifosi viola

Freddo e giorno feriale sono i primi avversari della Fiorentina che in Coppa Italia non potrà contare su migliaia di tifosi sugli spalti come accade in campionato. Per i sedicesimi di finale con il Benevento in programma domani alle 21 saranno comunque aperti tutti i settori del Franchi. Lo scrive il Corriere dello Sport.

