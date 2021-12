Coppa Italia, verso il Benevento, Pulgar e Terzic dal 1′. Kokorin? Sì, ma staffetta con Vlahovic

Italiano sta pensando alla formazione da schierare domani sera contro il Benevento. Dragowski è l’unico giocatore ancora out, ieri in gruppo Castrovilli e Nastasic. Ballottaggio per la porta tra Terracciano e Rosati. Pulgar potrebbe far riposare Torreira, Benassi spera in un posto. Venuti e Terzic sulle fasce. In attacco resta Vlahovic, almeno dal 1′ poi o Kokorin o Gonzalez falso nuove. Lo scrive La Nazione.

