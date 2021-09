Ufficiale, Coppa Italia, Fiorentina-Benevento si gioca al Franchi il 15/12 alle ore 21.00

La FIGC ha ufficializzato le date e gli orari del prossimo turno di Coppa Italia. Otto le gare in programma tra martedì 14 e giovedì 16 dicembre tutte nella fascia pomeridiana e serale. La Fiorentina scenderà in campo al Franchi per i sedicesimi di finale contro il Benevento il 15 dicembre alle ore 21.00.

LEGGI ANCHE, ODRIOZOLA PUNTA AL DEBUTTO IN SERIE A CONTRO L’ATALANTA: SFRUTTERÀ AL MASSIMO QUESTA SOSTA