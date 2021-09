Odriozola punta al debutto in Serie A contro l’Atalanta: sfrutterà al massimo questa sosta

Odriozola avrà a disposizione due settimane per iniziare a conoscere meglio i compagni e l’allenatore, sfruttando la sosta per le nazionali e preparandosi a debuttare alla ripresa della Serie A contro l’Atalanta. Subito un bel test per capire se la fascia destra della Fiorentina quest’anno sarà in buone mani. Lo scrive Repubblica.

LEGGI ANCHE, ONOFRI: “ITALIANO-FIORENTINA? UN RISCHIO LA PIAZZA DI FIRENZE MA DIVENTERÀ MOLTO BRAVO”