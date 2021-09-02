Onofri: "Italiano-Fiorentina? Un rischio la piazza di Firenze ma diventerà molto bravo"

Onofri parla di Italiano alla Fiorentina

Ieri durante Maracanà a TMW, mister Claudio Onofri ha parlato del mercato appena concluso: "Sono convinto che l'allenatore e il modo di far intendere il proprio calcio esalta anche giocatori di valore mediocre. Mancini cosa ha fatto? Francia, Belgio e altre avevano rose migliori, ma quel modo di giocare è stato decisivo. Italiano? Per me diventerà molto bravo, era un rischio per una piazza importante come quella della Fiorentina, ma ha salvato lo Spezia con una squadra non di livello".

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