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Onofri: "Italiano-Fiorentina? Un rischio la piazza di Firenze ma diventerà molto bravo"

Onofri parla di Italiano alla Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 settembre 2021 09:36
Onofri: "Italiano-Fiorentina? Un rischio la piazza di Firenze ma diventerà molto bravo" - Firenze, stadio A.Franchi, 28.08.2021, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 28.08.2021, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 28.08.2021, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Ieri durante Maracanà a TMW, mister Claudio Onofri ha parlato del mercato appena concluso: "Sono convinto che l'allenatore e il modo di far intendere il proprio calcio esalta anche giocatori di valore mediocre. Mancini cosa ha fatto? Francia, Belgio e altre avevano rose migliori, ma quel modo di giocare è stato decisivo. Italiano? Per me diventerà molto bravo, era un rischio per una piazza importante come quella della Fiorentina, ma ha salvato lo Spezia con una squadra non di livello".

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