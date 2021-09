Pulgar sarà in Italia il giorno di Atalanta-Fiorentina, convocazione a rischio. Gonzalez e Quarta rientrano il 10

I calciatori sudamericani che devono disputare tre partite di qualificazione verso Qatar 2022 al di là dell’Oceano Atlantico e con fuso orario “sfavorevole” rispetto all’Europa torneranno pressoché “appiccicati” all’inizio della terza giornata di serie A. Nel caso della Fiorentina i problemi sono tre si chiamo Nico Gonzalez, Martinez Quarta e Pulgar.

I due argentini e il cileno del gruppo convocati dalle rispettive Nazionali, saranno in Italia quando mancheranno veramente poche ore all’inizio della gara di Bergamo, Pulgar, addirittura è previsto che arrivi il giorno stesso. Per gli argentini la Fiorentina ha in agenda il loro ritorno a Firenze per il 10, appunto con ogni probabilità alla vigilia della trasferta di Bergamo. La Fiorentina ha in programma il ritorno di Pulgar il giorno 11, quello della gara contro l’Atalanta. Si prospettano due opposizioni per il club viola: o far arrivare il calciatore direttamente a Bergamo e poi decidere oppure risparmiargli la convocazione. Lo scrive Il Corriere dello Sport.

