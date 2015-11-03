Notizie Onofri Fiorentina

Onofri: “Vanoli non incide sulla squadra. Gud va lasciato libero, è un giocatore da top club europeo"
06 marzo 2026 16:07
Onofri: "Gudmundsson mi sta deludendo a Firenze, va lasciato libero di agire in campo"
27 settembre 2025 16:48
Onofri: "Gudmundsson è uno di quelli che sa fare tutto, grande operazione per tutti"
20 agosto 2024 17:53
Onofri: "Le cifre che si sentono per Gudmundsson possono sembrare eccessive, però uno come lui fa la differenza in campo"
06 luglio 2024 15:26
Onofri: "Italiano pecca nella fase difensiva. Per battere i Viola servirà un Genoa perfetto"
14 settembre 2021 22:36
Onofri: "Italiano-Fiorentina? Un rischio la piazza di Firenze ma diventerà molto bravo"
02 settembre 2021 09:36
Onofri:" I tifosi viola devono accontentarsi. Eysseric può dare di più:"
19 febbraio 2018 13:41
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