Onofri: "Le cifre che si sentono per Gudmundsson possono sembrare eccessive, però uno come lui fa la differenza in campo"

L'ex giocatore genoano ha commentato il ritorno di fiamma tra l'islandese rivelazione della Serie A e la Fiorentina

A Radio Bruno Claudio Onofri è tornato a parlare di un vecchio obbiettivo viola, Albert Gudmundsson, del quale si è tornati a pensare recentemente ad una trattativa con il Genoa: "Il suo prezzo rispetto a gennaio è salito perché l'islandese è un profilo top e ha un grande campionato alle spalle, le cifre possono sembrare eccessive ma uno come lui fa sempre la differenza in campo. Il suo unico difetto è che non gioca vicino alla punta, gira troppo per il campo e a volte isola il suo compagno offensivo. Gudmundsson vuole la palla tra i piedi e per questo viene a cercarsela, non rispetta troppo le posizioni ed ha bisogno di libertà. "

Su Retegui: "Ha bisogno di stare bene per essere decisivo altrimenti fa fatica, era partito bene ma poi si è fermato per qualche problema fisico. Non è un campione, ha bisogno di qualcuno che lo accompagni mentre la squadra attacca, ma è una punta vera e soprattutto è sempre concentrato e volenteroso."

Su Palladino: "Lo sosterrò, lo conosco benissimo ed è straordinario come persona. Deve portare dei risultati ma credo che farà bene perché ha idee e dà identità alle sue squadre dando un calcio divertente ed offensivo, è un figlio di Gasperini da cui ha rubato parecchio".

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