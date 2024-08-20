Onofri: "Gudmundsson è uno di quelli che sa fare tutto, grande operazione per tutti"

o dell'arrivo dell'islandese a Firenze dopo una lunga trattativa che ha tenuto tutti con il fiato sospeso

L'ex bandiera del Genoa Claudio Onofri ha parlato a Lady Radio riguardo all'arrivo di Gudmundsson alla Fiorentina: "Guardando la parte genoana devo dire che è stata fatta una grande operazioni perché hanno fatto una bella plusvalenza per un giocatore non più giovanissimo. Personalmente credo che Gudmundsson debba essere lasciato libero senza grandi dettami tattici, è un giocatore che sa fare tutto e che capisce il gioco come pochi, non deve essere limitato a una sola zona di campo."

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